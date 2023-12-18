«Мисс Россия-2022» бросила жениха-американца и вернулась в Россию

Победительница конкурса "Мисс Россия-2022" Анна Линникова в октябре 2023 года сделала официальное заявление о предстоящем браке, сообщает МК.

23-летняя модель приняла предложение руки и сердца от своего возлюбленного, журналиста из США Джексона Хинкла, с которым девушка познакомилась в Америке на международном конкурсе красоты.

Линникова заявила, что уже перебралась к жениху в Майами и не намерена в ближайшем будущем возвращаться на родину.

Но счастливого завершения этой любовной истории не получилось. Через два месяца после новости о помолвке блондинка рассказала о разрыве отношений. Модель назвала бывшего жениха "лживым абьюзером".

Он еще ребенок по сути. Внешне может казаться взрослым, однако морально и эмоционально к браку не готов. Женщины, кажется, взрослеют быстрее, чем мужчины, - подчеркнула девушка.

Ранее Анна жаловалась на одиночество в чужой стране. Она также упоминала, что для завершения необходимых формальностей ей нужно провести после свадьбы в США полтора года, не имея права покидать страну.

Но сейчас модель освобождена от таких обязательств, она уже в поиске квартиры в Москве. Анна также распродает свои вещи в США - включая кофеварку и часы Cartier.