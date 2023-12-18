В Британии хотят запретить соцсети детям до 16 лет

Британские власти задумались о том, чтобы запретить детям до 16 лет пользование соцсетями, сообщает Рамблер.
Такая мера прорабатываются, исходя из проблем с ментальным здоровьем детей и подростков.
По данным Times, у каждого пятого жителя Британии от 8 до 25 лет диагностируют разные психические расстройства. Заболевания при этом чаще наблюдаются у подростков, активно пользующихся соцсетями.
Сейчас вопрос о введении запрета на пользование соцсетями для детей младше 16 лет - на стадии изучения.
Власти страны сейчас пытаются выяснить, сколь велика связь между проблемами с ментальными проблемами и пользованием соцсетями. Если запрет будет введен, Англия станет страной с самой жесткой позицией в деле контроля за использованием детьми соцсетей.
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