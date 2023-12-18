Михаил Мишустин заявил о проведении в РФ «Интервидения» в 2024-м году

Конкурс «Интервидение» в противовес европейскому фрик-параду «Евровидение» намерены организовать в России. Как отмечает КП, издание раньше уже писало об этом.

По замыслу организаторов, на участие в это шоу пригласят участников из стран СНГ, ШОС и БРИКС. Премьер-министр России Михаил Мишустин уточнил, что конкурс состоится уже в скором времени.