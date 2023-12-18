Михаил Мишустин заявил о проведении в РФ «Интервидения» в 2024-м году

Конкурс «Интервидение» в противовес европейскому фрик-параду «Евровидение» намерены организовать в России. Как отмечает КП, издание раньше уже писало об этом.
По замыслу организаторов, на участие в это шоу пригласят участников из стран СНГ, ШОС и БРИКС. Премьер-министр России Михаил Мишустин уточнил, что конкурс состоится уже в скором времени.
Со странами-партнерами мы определим правила творческого состязания, - отметил глава российского кабмина на заседании Совета глав правительств стран - участниц СНГ.
Мы образуем постоянно действующий оргкомитет, выберем представителей национальных жюри. Песенный конкурс, уверен, станет ярким и неординарным музыкальным праздником.
Мишустин поддержал инициативу руководителя Первого российского канала Константина Эрнста провести это шоу уже в 2024 году.
Первое такое мероприятие будет проведено в России уже в следующем году, — отметил премьер-министр России.