Блогер-миллионник из России жестко раскритиковала Нью-Йорк

Российская блогер Карина Нигай, аудитория которой составляет несколько миллионов человек, прожила в Нью-Йорке несколько месяцев. И осталась недовольна.

Почему именно, девушка рассказала в интервью журналистке Ксении Собчак на Ютуб-канале «Осторожно: Собчак», сообщает Лента.ру.

Модель уточнила, что Нью-Йорк - не ее место:

Мне нравилась эта атмосфера. Однако - если приезжать туда, как туристу, не более того. Дело в том, что в этом городе слишком грязно, — заявила она.

По словам Нигай, она не намерена переезжать в Нью-Йорк, ей нравится жить в Москве.