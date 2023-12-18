Блогер-миллионник из России жестко раскритиковала Нью-Йорк

Российская блогер Карина Нигай, аудитория которой составляет несколько миллионов человек, прожила в Нью-Йорке несколько месяцев. И осталась недовольна.
Почему именно, девушка рассказала в интервью журналистке Ксении Собчак на Ютуб-канале «Осторожно: Собчак», сообщает Лента.ру.
Модель уточнила, что Нью-Йорк - не ее место:
Мне нравилась эта атмосфера. Однако - если приезжать туда, как туристу, не более того. Дело в том, что в этом городе слишком грязно, — заявила она.
По словам Нигай, она не намерена переезжать в Нью-Йорк, ей нравится жить в Москве.
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