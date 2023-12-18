В США обнаружили двойника Филиппа Киркорова

Российские пользователи соцсетей обнаружили двойника поп-короля российской эстрады Филиппа Киркорова на видеоплатформе TikTok.
Как сообщает МК, им оказался 25-летний американский музыкант.
Житель Америки СJ Hedgepeth выкладывает в соцсети каверы на популярные композиции группы Nirvana и песни собственного сочинения.
Пользователи из России стали называть американского исполнителя "Филиппом Кобейном" и "Куртом Киркоровым". А творчество музыканта - «Кир-core».
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