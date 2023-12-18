Ксения Бородина неожиданно покинула проект «Дом-2»

Звезда шоу-бизнеса, ведущая реалити-шоу «Дом-2» Ксения Бородина вдруг заявила, что уходит из проекта, сообщает 5-tv.ru.

Да, я ушла. Это решение далось мне нелегко. Но я считаю: время пришло.

Я отдала этому проекту почти 20 лет, он очень много мне дал. Я за все ему благодарна, но надо идти дальше.

Я люблю „Дом-2“. Для меня это был второй дом, - призналась Бородина фанатам.