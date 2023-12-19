В Москве экстренно госпитализировали звезду «Елок» Елену Плаксину

Российскую актрису Елену Плаксину госпитализировали в Москве.

Зрители знают звезду по таким фильмам, как «Елки» и «Ласточкино гнездо», сообщает Telegram-канал SHOT. По данным источника издания, у артистки воспаление брюшной полости.

В сообщении говорится, что Плаксиной провели срочную лапараскопическую операцию из-за перитонита на фоне гангренозного аппендицита. Звезда уже выписана из больницы.

Плаксина - ведущая актриса театра «Современник, она занята почти в 20 спектаклях. Она также известна и как популярная артистка кино.