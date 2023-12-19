Доктор Лебедева рассказала, как справиться со стрессом в моменте

Врач-эндокринолог Диляра Лебедева рассказала в своем Telegram-канале, что предпринять для того, чтобы справиться со стрессовой ситуацией.

По словам специалиста, реакции во время стресса формируют как непосредственно нервная система, так и три гормона - кортизол, адреналин и норадреналин.

Потому, чтобы успокоиться и к минимуму свести стресс, нужно сделать так, чтобы такие гормоны как можно быстрее сгорели в мышечной системе.

Если стресс все-таки ворвался в жизнь, сразу начинайте глубоко дышать. А также - заниматься тем, что заставит о нем забыть здесь и сейчас, – посоветовала эндокринолог.

Согласно рекомендациям Лебедевой, такими занятиями могут стать танцы, пение, ходьба, бег либо приседания, подвижные игры, прогулки или возможность где-то от души прокричаться. Главная задача в стрессовой ситуации - отвлечься и не позволить себе погрузиться в такие ощущения слишком глубоко.