Годовалая малышка в Ленобласти отравилась снегом и попала в больницу

Маленькая девочка в городе Всеволожск Ленинградской области отравилась снегом. Причиной стали химикаты, находившиеся в выпавших осадках, пишет МК.
Как уточняет издание, мама с годовалым ребенком пошли на прогулку. Дочка упала в сугроб, а потом запихнула в рот немного снега.
Женщина достала ребенка, они вернулись домой, где кроха выпила компот и съела немного шоколада.
Спустя полчаса девочка стала вялой, начала терять сознание. Мать вызвала скорую помощь, и врачи установили, что ребенок отравился химикатами.
Девочка госпитализирована в медучреждение. Сейчас она находится в отделении педиатрии.
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