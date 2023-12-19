Лариса Гузеева рассказала о впечатлениях от ночного Тбилиси

11:25 2023-12-19
Лариса Гузеева рассказала о впечатлениях от ночного Тбилиси

Она прокатилась на теплоходе по Куре и призналась, что впервые позволила себе такое удовольствие.

Лариса Гузеева поделилась впечатлениями от недавнего отдыха в Грузии. В Тбилиси актриса посетила музей художника Нико Пиросмани, прогулялась по городу. А в один из дней телеведущая отправилась на морскую прогулку по реке Кура, сообщает Рrozvezd.info.

Это привело ее в восторг:

Сколько живу, сколько езжу в Тбилиси, я впервые позволила себе такую роскошь, - поделилась 64-летняя Гузеева.

Ночью прокатиться на теплоходе по Куре... Красота нереальная! Так романтично! Так щемяще, невозможно!

Издание напоминает, что 2023-й год принес Ларисе Гузеевой много работы. Вновь вернулась на экраны шоу "Давай поженимся!". Кроме того, актриса сыграла в картине «Теща» с Гариком Харламовым и Настасьей Самбурской.

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