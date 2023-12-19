Дочь американских рабов смогла разбогатеть благодаря красоте волос

В 1865-м году в США отменили рабство. Но вчерашние невольники от этого не стали счастливее. Им запрещалось многое: создавать семьи с белыми партнерами, владеть оружием, покупать землю, участвовать в выборах.

Но одна из чернокожих женщин, Сара Бридлав, смогла добиться при всем при том нереальных успехов и стать миллионершей, сообщает автор канала "Новый очаг" на платформе Дзен.

Трудное детство, неудачное замужество

Сара родилась, когда рабы были уже освобождены новым законом, однако ее родители успели надорваться на плантациях хлопка в Луизиане. В 7 лет девочка осталась сиротой и ее воспитывала старшая сестра.

В семье сестры ей было нелегко: муж-тиран родственницы использовал девочку в качестве бесплатной прислуги и жестоко наказывал за промахи. Устав от такой жизни, Сара в 14 лет вышла замуж.

Но ее нашли новые несчастья: муж погиб во время очередных межрасовых столкновений, и в 20 лет Сара осталась одна с 2-летней дочерью.

Мыло и щелочь едва не лишили волос

Молодая женщина переехала в штат Миссури, где нашла работу прачки. Саре приходилось контактировать со щелочью, которая разъедала руки. Вскоре она с ужасом заметила, что у нее выпадают волосы, появилось много перхоти.

Эксперименты с мазями

Чтобы исправить ситуацию, молодая работница стала пробовать на себе разные аптечные мази. Экспериментировала, смешивала. И в итоге смогла создать несколько новых мазей с серой в составе.

Вскоре, видя эффект средства, работавшие цирюльниками братья, знакомые и соседи стали буквально выпрашивать у Сары чудодейственное средство для волос.

Об изобретении Сары, которые помогало лечить и оздоравливать волосы, узнали и в других штатах.

Только «для чёрных»

Со временем Сара устроилась агентом предпринимательницы Энни Мэлоун, торговавшей шампунями и другими средствами по уходу за волосами. Женщина жадно училась у нее всему.

Однажды ее осенило: никто не производит косметику специально «для черных»! И, если занять данную нишу, можно получить хорошую прибыль.

Мадам Уокер наладила маркетинг

В 37 лет Сара с дочкой перебралась в Денвер. Она по-прежнему была агентом у Мэлоун, но при этом занималась разработкой собственной линейки шампуней и мазей для волос.

Вскоре женщина вышла замуж за Чарльза Уокера и придумала название своего бренда: «Мадам Си Джей Уокер». При поддержке мужа она начала продавать свою продукцию через сеть агентов.