Disney уволила исполнителя роли Канга Завоевателя Джонатана Мэйджерса из киновселенной Marvel

Грустная новость для фанатов Marvel: Disney уволила Джонатана Мэйджорса, сыгравшего Канга Завоевателя в сериале «Локи» и кинофильме «Человек-муравей и Оса: Квантомания», сообщает Рeopletalk.ru.

Как уточняет издание, артиста признали виновным в избиении и преследовании бывшей девушки Грейс Джаббари. Звезде Голливуда грозит лишение свободы сроком до года. Сам он виновным себя не считает.

Джонатан Мэйджерс был задержан в марте 2023-го года, когда между ним и девушкой произошел конфликт.

У Грейс обнаружили несколько травм и предъявили актеру обвинения в домогательствах, нападении и умышленном насилии.