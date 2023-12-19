Disney уволила исполнителя роли Канга Завоевателя Джонатана Мэйджерса из киновселенной Marvel

Грустная новость для фанатов Marvel: Disney уволила Джонатана Мэйджорса, сыгравшего Канга Завоевателя в сериале «Локи» и кинофильме «Человек-муравей и Оса: Квантомания», сообщает Рeopletalk.ru.
Как уточняет издание, артиста признали виновным в избиении и преследовании бывшей девушки Грейс Джаббари. Звезде Голливуда грозит лишение свободы сроком до года. Сам он виновным себя не считает.
Джонатан Мэйджерс был задержан в марте 2023-го года, когда между ним и девушкой произошел конфликт.
У Грейс обнаружили несколько травм и предъявили актеру обвинения в домогательствах, нападении и умышленном насилии.
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