Подросток из Британии шокировала родителей, запросив к Рождеству подарков почти на 4 тысячи долларов

Родители 13-летней девочки из Англии обнародовали список подарков, которые та хотела бы получить к Рождеству, сообщает Рамблер со ссылкой на издание The Mirror.

Список подарков подростка состоит из 43 пунктов. В частности, девочка запросила масло для губ Dior, часы Apple, кроссовки Nike, бронзатор Drunk Elephant, духи Gucci и иную продукцию известных брендов.

Правда, в виш-листе есть и более скромные запросы: свечи, наволочка, акриловые ногти. Пользователи сети подсчитали, что общая цена всех подарков потянула на 3000 фунтов стерлингов.