Эксперты назвали сто лучших городов планеты для туризма

13:00 2023-12-19
Эксперты назвали сто лучших городов планеты для туризма

В 2023-м году самым посещаемым путешественниками городом стала столица Франции - Париж.

Рейтинг лучших городов мира для туризма за 2023 год возглавил Париж, сообщает Вокруг света. Этот перечень популярности мегаполисов составила международная компания независимых маркетинговых исследований Euromonitor International.

Такой выбор базируется на оценке 55 различных параметров по шести главным направлениям, куда входят показатели экономической и деловой активности, число туристов, развитость инфраструктуры, привлекательность города для гостей, здравоохранение, безопасность и так далее.

По оценкам составителей, по всем направлениям в 2023 году лидировала Франция. Столицу страны за год посетили свыше 15 миллионов. В 2024 году, когда Париж будет столицей Олимпийских игр, этот рекорд будет многократно побит.

В топ-20 вошли также Дубай, Мадрид, Рим, Нью-Йорк, Барселона, Токио, Амстердам, Берлин, Лондон, Сингапур, Сеул, Дублин, Осака, Мюнхен, Милан, Гонконг, Вена, Лос-Анджелес, Лиссабон.

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