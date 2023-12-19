Российская академия наук назвала астрологию лженаукой

Российские академики объявили астрологию лженаукой, сообщает Рeopletalk.ru.
Эксперты РАН вместе с комиссией по борьбе с лженаукой установили: астрология не соответствует научным критериям, она является феноменом массовой культуры.
От астрологии прямого вреда значительно меньше, чем от гомеопатии, однако вера в гороскопы тянет за собой иные ненаучные убеждения и сомнения в реальной науке.
Потому появляются антипрививочники, сторонники конспирологических теорий, - отметил один из членов комиссии по борьбе с лженаукой.
Академия советует гражданам «не использовать услуги астрологов» при принятии важных жизненных решений. Проще говоря, не бояться ретроградного Меркурия и так далее.
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