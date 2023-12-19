Анна Хилькевич подарила своей 8-летней дочери иномарку класса люкс

Российская актриса Анна Хилькевич выложила в соцсети видео с празднования 8-летия дочери Арианны. Звездная мама подарила ребенку автомобиль, сообщает Газета.ру.

Такого никто не ожидал. Теперь у Ариаши есть свое собственное авто.

Взгляните на лицо именинницы: от удивления она даже забыла удивиться. Честно, я такой реакции и ожидала.

Теперь можно сказать, что праздник удался, — заявила Хилькевич.