Павел Дуров выложил себя с обнаженным торсом возле водопада в Африке

Павел Дуров, основатель соцсети «Вконтакте» и мессенджера Telegram, выложил свое фото с обнаженным торсом возле водопада в Африке.
Дуров подписал сторис так:
Сегодня пешая прогулка в Руанде.
Снимок с оголенным по пояс телом был сделан во время путешествия предпринимателя по африканской стране.
Основатель Telegram свои фото с обнаженным торсом выкладывает в социальные сети не впервые.
Ранее подобный кадр снимок появился в его профиле Instagram Дуров сопроводил его философской подписью о судьбе цивилизации.
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