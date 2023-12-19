Павел Дуров выложил себя с обнаженным торсом возле водопада в Африке

Павел Дуров, основатель соцсети «Вконтакте» и мессенджера Telegram, выложил свое фото с обнаженным торсом возле водопада в Африке.

Дуров подписал сторис так:

Сегодня пешая прогулка в Руанде.

Снимок с оголенным по пояс телом был сделан во время путешествия предпринимателя по африканской стране.

Основатель Telegram свои фото с обнаженным торсом выкладывает в социальные сети не впервые.

Ранее подобный кадр снимок появился в его профиле Instagram Дуров сопроводил его философской подписью о судьбе цивилизации.