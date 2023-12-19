Хорошими хозяйками в Турции считаются те, что выполняют главные заповеди уборки

14:29 2023-12-19
Хорошими хозяйками в Турции считаются те, что выполняют главные заповеди уборки

Они ежедневно моют балконы, раз в месяц чистят ковры и сушат белье на свежем воздухе.

Турецкая хозяйка может не следить за модой, обходиться без парикмахера и косметики, но в её доме всегда будет тысяча разнообразных щеток, швабр, тряпок, губок. А также - чистящих и моющих средств, пишет автор канала "Одна в чужом городе" на платформе Дзен.

У турчанки есть минимум пять правил чистоты, которые она неизменно соблюдает. Какие именно?

Каждый месяц мыть ковры

В типичном турецком доме есть минимум два комплекта ковров: для зимы (большие и пушистые) и лета (ковровые дорожки с коротким ворсом). Логично их в конце сезона чистить-пылесосить и убирать на хранение.

Но - не в случае с турецкой хозяйкой. Она намывает и сушит на балконе свои ковры раз в месяц, а иногда и чаще.

Стекла в духовке должны блестеть

Еще одна лакмусовая бумажка чистоты в турецком доме - стеклянная дверца духовки. Турчанки используют ее для готовки каждый день, и каждый раз после использования моют. 

Как известно, иногда между стеклами дверцы просачивается капелька жира. Турецкая хозяйка не дает ей шанса: она берет отвертку, разбирает дверцу и вынимает стёкла, чтобы помыть их идеально.

Ежедневная уборка балкона

В Турции балкон - как отдельная комната. Здесь часто оборудуют столовую зону, устраивают игровые площадки для детей, а иногда и спальные места.

Потому балкон здесь принято намывать каждый день. Для этого на балконе обычно имеется специальный выход для шланга и сток.

Мебель под чехлами

Специальные чехлы помогают турчанкам сохранить в чистоте мебель. Но они шьют их не только на мягкие диваны или кресла, но и на стиральные машины, пластиковые этажерки и даже унитазы.

Сушат бельё на улице

В Турции балконы часто украшены полотнами простыней. А если нет балкона, хозяйка растянет веревки или поставит сушилку с бельём прямо во дворе. Главное – чтобы на свежем воздухе.

Считается, что высушенное на солнце белье не требует глажки, а это существенно экономит электроэнергию.

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