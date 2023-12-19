Алек Болдуин поспорил с митингующими в Нью-Йорке из-за войны в Израиле

Звезда Голливуда Алек Болдуин повздорил с митингующими в Нью-Йорке из-за войны в Израиле, сообщает Газета.ру со ссылкой на Page Six.

Артист вышел к антиизраильской демонстрации, требовавшей от него высказать позицию по палестино-израильскому конфликту. Болдуин заявил:

Я поддерживаю мир в Газе.

Собравшиеся в ответ стали оскорблять актера и пытаться приблизиться.

Вы глупые вопросы задаете. Задайте умный. Заткнитесь, - сказал 65-летняя знаменитость и ушел.

Накануне действия правительства Израиля в секторе Газа осудил сооснователь британской рок-группы Pink Floyd Роджер Уотерс.