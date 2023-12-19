Алек Болдуин поспорил с митингующими в Нью-Йорке из-за войны в Израиле

Звезда Голливуда Алек Болдуин повздорил с митингующими в Нью-Йорке из-за войны в Израиле, сообщает Газета.ру со ссылкой на Page Six.
Артист вышел к антиизраильской демонстрации, требовавшей от него высказать позицию по палестино-израильскому конфликту. Болдуин заявил:
Я поддерживаю мир в Газе.
Собравшиеся в ответ стали оскорблять актера и пытаться приблизиться.
Вы глупые вопросы задаете. Задайте умный. Заткнитесь, - сказал 65-летняя знаменитость и ушел.
Накануне действия правительства Израиля в секторе Газа осудил сооснователь британской рок-группы Pink Floyd Роджер Уотерс.
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