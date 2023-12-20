Предполагаемую дочь Моргенштерна забрали органы опеки

Органы опеки забрали семимесячного ребенка у эскортницы Аси Огонек (Анастасии Ахметовой). Как сообщает Telegram-канал Mash, девушка могла родить девочку от рэпера Моргенштерна.

Поводом для такого действа опеки стали регулярные издевательства матери малышки. Ахметова снимала видео, где душит ребенка подушкой и отправляла их своему мужу в зону СВО.

Мужчина попросил помощи у активиста Виталия Бородина, а глава ФПБК РФ направил обращение в Генпрокуратуру страны.

Позже к делу подключился Следственный комитет РФ, на мать завели уголовное дело - за жестокое обращение с несовершеннолетними.

По данным Telegram-канала, в деле упомянут и признанный в РФ иноагентом рэпер Моргенштерн. Девушка ранее продавала в сети видео интимного плана с рэпером Моргенштерном.

Как отмечает канал, примерно через 9 месяцев после близости с исполнителем Огонек родила дочь.

Муж Ахметовой о деятельности жены не знал, пока друзья не прислали ему ролик с рэпером.