Умер звездный стилист Роман Смирнов, одевавший Ольгу Бузову и Анфису Чехову

Известный российский стилист Роман Смирнов, работавший над образами многих звезд, включая Ольгу Бузову и Анфису Чехову, умер в Москве на 46-м году жизни, сообщает «Пятый канал».
По словам певицы Анастасии Крайновой, когда Смирнов вдруг перестал выходить на связь, она с друзьями начала его искать. В итоге тело стилиста удалось найти в одном из моргов Москвы.
У него не выдержало сердце, остановилось, — пояснила исполнительница.
Как уточняет издание, тело звезды было обнаружено возле дома его знакомой. Мастер приезжал к ней, чтобы поделиться проблемами в личной жизни и рассказать о неразделенной любви.
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