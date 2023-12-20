Умер звездный стилист Роман Смирнов, одевавший Ольгу Бузову и Анфису Чехову

Известный российский стилист Роман Смирнов, работавший над образами многих звезд, включая Ольгу Бузову и Анфису Чехову, умер в Москве на 46-м году жизни, сообщает «Пятый канал».

По словам певицы Анастасии Крайновой, когда Смирнов вдруг перестал выходить на связь, она с друзьями начала его искать. В итоге тело стилиста удалось найти в одном из моргов Москвы.

У него не выдержало сердце, остановилось, — пояснила исполнительница.

Как уточняет издание, тело звезды было обнаружено возле дома его знакомой. Мастер приезжал к ней, чтобы поделиться проблемами в личной жизни и рассказать о неразделенной любви.