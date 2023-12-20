Лидия Федосеева-Шукшина лишилась квартиры в Финляндии

Российская актриса Лидия Федосеева-Шукшина лишилась своей квартиры в финском городе Хельсинки. Как сообщает NEWS.ru, звезда утратила право распоряжаться недвижимостью из-за банкротства компании-владельца.

Компанию Asunto Oy Punkaharjun признали банкротом в декабре 2023-го года. Теперь апартаменты, которые находились в управлении Федосеевой-Шукшиной, переданы в конкурсную массу.

Ольга Шукшина рассказала, что ее мать получила уведомление из Финляндии с предложением вывезти из квартиры личные вещи до 28-го февраля 2024-го года. В ином случае их утилизируют.

Лидию Николаевну также предупредили о том, что нужно погасить долг по коммунальным счетам. Сумма задолженности при этом не уточняется.