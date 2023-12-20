Юристы рассказали, кому может достаться наследство танцора Пухляша

11:05 2023-12-20
Юристы рассказали, кому может достаться наследство танцора Пухляша

У умершего недавно актера и шоумена Дмитрия Красилова в собственности была московская квартира, он имел также счет в банке.

Танцор Дмитрий Красилов недавно умер в своей квартире. У известного и любимого публикой Пухляша внезапно остановилось сердце. Как уточняет МК, в собственности артиста есть квартира в Москве и деньги на счетах в банках.

Согласно российским законам, все это должна унаследовать его мать. Но адвокат Юлия Вербицкая-Линник рассказала, что наследство может уйти и в другие руки. По ее мнению, на собственность звезды могут претендовать беременные женщины и другие лица, у которых может быть от Красилова ребенок.

В таком случае процедура затянется до установления отцовства.

По словам адвоката, не исключено также наличие завещания. Красилов, несмотря на молодой возраст, знал о состоянии своего здоровья, и мог об этом позаботиться.

В таком случае родственники имеют право его оспорить. И здесь на обязательную долю в наследстве артиста может претендовать его мать, - объяснила Вербицкая-Линник. 

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