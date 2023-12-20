Никита Михалков раскритиковал фильмы Эльдара Рязанова

Никита Михалков в интервью Надежде Стрелец в том числе подверг критике работы своего коллеги, режиссера Эльдара Рязанова, сообщает СтарХит.

Не могу сказать, что работы Эльдара Рязанова - это кино. Кино — это пластика. Не драматургия, монтаж, диалоги, а другое: некая живая вещь. Этого нет в «Вокзале для двоих», а в «Иронии…» все совпало с точки зрения замечательной драматургии и исполнительского мастерства. Но кино - это ведь дыхание, музыка, - считает кинодеятель.

Никита Сергеевич при этом не хочет обидеть уважаемого коллегу, но кино в его понимании обладает иными критериями. Например, он уважает творчество мировых мэтров киноиндустрии.

Не говорю, что это плохое кино. Но для меня это не кино. Вот «Бердмен», «Крестный отец» - это да! А у Рязанова хорошие артисты сделали хорошую драматургию, и получались хорошие фильмы. Могу сказать про это «фильм», но это не кино.

Журналисты СтарХит после интервью Михалкова дозвонились до дочери Эльдара Рязанова Ольги. Та призналась, что не ознакомилась еще с интервью Михалкова, но была удивлена, услышав фразу режиссера.