Никита Михалков раскритиковал фильмы Эльдара Рязанова

13:15 2023-12-20
Никита Михалков раскритиковал фильмы Эльдара Рязанова

По словам мэтра, кино это не драматургия, монтаж или диалоги, а нечто другое, «некая живая вещь».

Никита Михалков в интервью Надежде Стрелец в том числе подверг критике работы своего коллеги, режиссера Эльдара Рязанова, сообщает СтарХит.

Не могу сказать, что работы Эльдара Рязанова - это кино. Кино — это пластика.

Не драматургия, монтаж, диалоги, а другое: некая живая вещь. Этого нет в «Вокзале для двоих», а в «Иронии…» все совпало с точки зрения замечательной драматургии и исполнительского мастерства.

Но кино - это ведь дыхание, музыка, - считает кинодеятель.

Никита Сергеевич при этом не хочет обидеть уважаемого коллегу, но кино в его понимании обладает иными критериями. Например, он уважает творчество мировых мэтров киноиндустрии.

Не говорю, что это плохое кино. Но для меня это не кино. Вот «Бердмен», «Крестный отец» - это да!

А у Рязанова хорошие артисты сделали хорошую драматургию, и получались хорошие фильмы. Могу сказать про это «фильм», но это не кино.

Журналисты СтарХит после интервью Михалкова дозвонились до дочери Эльдара Рязанова Ольги. Та призналась, что не ознакомилась еще с интервью Михалкова, но была удивлена, услышав фразу режиссера.

Я не хочу это комментировать. Послушаю, что он сказал, однако вряд ли захочу это комментировать.

Спасибо, что ввели в курс дела, — заявила наследница Рязанова.

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