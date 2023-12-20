Некоторые привычки русских приводят иностранцев в шок

13:34 2023-12-20
Некоторые привычки русских приводят иностранцев в шок

Они завидуют возможности свободно собирать в лесу грибы и ягоды и удивляются домашним закаткам.

Всегда любопытно посмотреть на себя со стороны, тем более если это - взгляд иностранцев. В каждой стране имеются свои национальные особенности, и мы сами порой не подозреваем, сколь сильна наша связь с традициями.

Какие повседневные привычки жителей России изумляют иностранцев, а какие они хотели бы перенять? Об этом рассказал Рeopletalk.ru.

Посадить огород и собрать грибы

Русские дачи нравятся иностранцам. Туристов из других стран радует возможность стать ближе к природе и владеть землей.

Гости из других стран также завидуют возможности россиян свободно ходить в лес по ягоды, грибы либо березовый сок.

Консервы на зиму

Часть доброй традиции россиян - заготовка солений на зиму. Это сушка грибов, варка варенья, закатка овощей и компотов. Европейцы страшно удивляются, когда им в обратную дорогу дарят такие домашние закатки.

Другие вкусы 

Многих иностранцев удивляет привычка русских лузгать семечки. Американцам, к примеру, привычнее есть попкорн, так как у них растет много кукурузы.

Иностранцы также обращают внимание на любовь россиян к гречневой каше. В США она считается суперфудом и встречается редко.

Но особенное место в сердце иностранцев заняли сгущенка и русский пломбир. В Европе и Америке с годами их рецептура слишком изменилась, вместе с ней и вкус. А в России действуют стандарты, принятые еще в советскую эпоху.

Подстаканники 

Иностранцы обратили внимание, что в российских поездах подают чай в подстаканниках с вензелями. Такой предмет быта им кажется красивым.

Вера в приметы 

В каждой стране имеются свои приметы, но в России их соблюдают не только пожилые, но и совсем дети. Скажем, иностранцев удивляет, когда им предлагают посидеть «на дорожку». Их удивляет также обычай не здороваться через порог и дома не свистеть.

Привычна переобуваться

Иностранцев удивляет привычка русских разуваться при входе в дом. К слову, они находят сменную обувь полезной с точки зрения гигиены. В США разуваться не принято.

Ранние браки 

Русские пары довольно рано скрепляют свои отношения узами брака, порой даже не успев получить высшее образование. В Европе и Америке женятся и выходят замуж в среднем в возрасте около 30-ти лет.

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