В Англии бармен отравил посетителей чистящим средством

Четыре человека в Англии попали в больницу из-за того, что в баре вместе с текилой вместо соли им подали средство для очистки труб, сообщает Газета.ру.

Со ссылкой на британские СМИ издание пишет, что группа посетителей заказала в баре четыре рюмки текилы. Бармен заметил, что соль, которую подают к напитку, закончилась, и взял в подсобке новую порцию.

Но в кладовке был выключен свет, и он насыпал взятую из контейнера приправу, полагая, что берет соль. Когда посетителям стало плохо, бармен свою ошибку осознал и вызвал скорую.

После инцидента в бар приехали и полицейские. Заведение было оштрафовано на 150 тысяч долларов.