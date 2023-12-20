Правила питания в Италии жителям России кажутся очень странными

В Италии есть правила еды и питания, которые россиянам кажутся необычными. Но, как считает блогер Олеся Шевцова, их лучше знать, чтобы не попасть впросак.

На платформе Дзен она перечислила некоторые особенности организации питания в этой стране.

Скромный завтрак

Яичницу или бекон с кашей на завтрак в Италии ждать не стоит. В местных отелях утром подают капучино, молоко с печеньем или сладким круассаном.

Есть отели, сервирующие завтрак разнообразнее: добавляют йогурты, тосты, сыры, хлопья и джемы. Но до турецких Алл инклюзив там очень далеко.

Нельзя смешивать блюда

В России привычна такая схема в обед: первое, второе, третье и компот. У итальянцев все иначе.

Сначала идет антипаста (закуска). Потом первое: в этом качестве не суп, а паста или рис. На второе может быть нечто белковое с гарниром либо салатом. Затем фрукты.

В качестве десерта идет шербет (лимонный лёд), кофе и дижестиво (крепкий алкоголь). Смешивать это нельзя. Можно какой-то этап пропустить, но не смешивать. Итальянцы к этому порядку относятся очень серьезно.

Вместо десерта фрукты

Фрукты итальянцы едят в заключение обеда и ужина. К десертам и сладкому относятся плохо: сами практически не едят и другим не советуют.

Сладкие пироги, торты или пирожные на их столах бывают только по большим праздникам.

После еды не купаться

Итальянцы считают, что после еды надо выдержать 2-3 часа, и только потом нырять в море. Иначе, по их мнению, человек рискует утонуть. По этой же причине не рекомендуют после еды отправляться спать либо заниматься спортом. Сначала еду надо переварить.

Капучино до полудня

Кофе во время еды там вообще не пьют. Его подают на завтрак либо спустя время обеда. Или просто встречаются на кофе с друзьями. С кофе итальянцы при этом ничего не едят, но запивают водой.

Что касается капучино, то он вообще считается утренним напитком. И латте, и капучино, и другие напитки с молоком попадают под запрет использования после 12-ти.

Режим питания

Режим питания в Италии - основа основ. Завтрак там в 7:00, обед - в 13:00, ужин - в 20:00. В каждой семье время может быть свое, но главное, что итальянцы его не нарушают и едят каждый день в одно и тоже время.

Самый плотный прием пищи - обед.