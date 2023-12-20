Режиссер нашумевшего фильма «Барби» Грета Гервиг вышла замуж

15:43 2023-12-20
Режиссер нашумевшего фильма «Барби» Грета Гервиг вышла замуж

Ее избранником стал коллега, режиссер и сценарист Ной Баумбаха. Звездная пара вместе с 2011-го года.

Инсайдеры за кулисами на концерте Билли Джоэла недавно заметили, как режиссер «Барби» Грета Гервиг рассказывала людям, что она счастлива.

Как выяснилось, она только что расписалась в мэрии с режиссером и сценаристом Ноем Баумбахой.

Они оба сияли, праздновали. Они такие счастливые!

Она была похожа на невесту, - поделился анонимный источник.

Звездная пара вместе с 2011-го года, в 2020-м они обручились. Но в том же году Грета говорила, что предпочитает не называть возлюбленного женихом.

Они, к слову, воспитывают двоих сыновей: старшего зовут Гарольд, а имя младшего неизвестно.

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