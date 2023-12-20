Режиссер нашумевшего фильма «Барби» Грета Гервиг вышла замуж

Инсайдеры за кулисами на концерте Билли Джоэла недавно заметили, как режиссер «Барби» Грета Гервиг рассказывала людям, что она счастлива.
Как выяснилось, она только что расписалась в мэрии с режиссером и сценаристом Ноем Баумбахой.
Они оба сияли, праздновали. Они такие счастливые!
Она была похожа на невесту, - поделился анонимный источник.
Звездная пара вместе с 2011-го года, в 2020-м они обручились. Но в том же году Грета говорила, что предпочитает не называть возлюбленного женихом.
Они, к слову, воспитывают двоих сыновей: старшего зовут Гарольд, а имя младшего неизвестно.
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