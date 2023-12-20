Сергей Никоненко возмущен фактом награждения Кристины Орбакайте

Актер Сергей Никоненко резко раскритиковал факт награждения певицы Кристины Орбакайте на ежегодной премии одного из телеканалов в Москве, сообщает МК.

По мнению звезды, то, что покинувшая Россию Орбакайте получила награду, - «очень плохо».

Уехали, и пускай живут там на здоровье, долго и счастливо.

Без них Россия обойдется. Премии должны получать те люди, которые живут и трудятся здесь.

Которые отчисляют для наших военных средства, ездят в зону СВО и выступают на передовой.

Нормальные люди, патриоты должны получать награды, но не эти! - заявил он.