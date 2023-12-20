Сергей Никоненко возмущен фактом награждения Кристины Орбакайте

Актер Сергей Никоненко резко раскритиковал факт награждения певицы Кристины Орбакайте на ежегодной премии одного из телеканалов в Москве, сообщает МК.
По мнению звезды, то, что покинувшая Россию Орбакайте получила награду, - «очень плохо».
Уехали, и пускай живут там на здоровье, долго и счастливо.
Без них Россия обойдется. Премии должны получать те люди, которые живут и трудятся здесь.
Которые отчисляют для наших военных средства, ездят в зону СВО и выступают на передовой.
Нормальные люди, патриоты должны получать награды, но не эти! - заявил он.
Сейчас Кристина Орбакайте живет в США. После начала спецоперации Россию покинула и мать певицы Алла Пугачева. В Израиль она перебралась вместе с мужем, юмористом Максимом Галкиным, который признан в РФ иноагентом.
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