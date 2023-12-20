Житель Индии отрубил жене голову на глазах у сына

В Индии мужчина мечом отрубил голову жене. Причиной такой агрессии стало то, что та не подала ему любимый чай, сообщает Лента.ру со ссылкой на News9Live.

Дхарамвир из города Газиабад, который находится в штате Уттар-Прадеш, долгое время спорил с женой в связи со своим пристрастием к чаю. 50-летняя супруга Сундари считала, что чай вреден для здоровья. Но мужчина имел другое мнение.

Очередным утром у пары опять разгорелся конфликт из-за чая. Муж приказал Сундари подать ему напиток, но женщина отказалась это делать. Мужчина пришел в ярость.

Он в порыве гнева схватил хранившийся дома меч и отрубил голову жене на глазах у одного из сыновей.

После ужасного преступления убийца сбежал, преступника сейчас разыскивает полиция.