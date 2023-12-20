Житель Индии отрубил жене голову на глазах у сына

17:36 2023-12-20
Житель Индии отрубил жене голову на глазах у сына

Женщина не подала супругу чай, мужчина пришел в ярость и схватился за мачете.

В Индии мужчина мечом отрубил голову жене. Причиной такой агрессии стало то, что та не подала ему любимый чай, сообщает Лента.ру со ссылкой на News9Live.

Дхарамвир из города Газиабад, который находится в штате Уттар-Прадеш, долгое время спорил с женой в связи со своим пристрастием к чаю. 50-летняя супруга Сундари считала, что чай вреден для здоровья. Но мужчина имел другое мнение.

Очередным утром у пары опять разгорелся конфликт из-за чая. Муж приказал Сундари подать ему напиток, но женщина отказалась это делать. Мужчина пришел в ярость.

Он в порыве гнева схватил хранившийся дома меч и отрубил голову жене на глазах у одного из сыновей.

После ужасного преступления убийца сбежал, преступника сейчас разыскивает полиция.

Светлана Игнатьева
18:50

Светлана Игнатьева

Фанатки затравили жену звезды «Слова пацана» Минекаева

Фанатки затравили жену звезды «Слова пацана» Минекаева

Юные поклонницы артиста считают, что 25-летняя актриса Азиза Бекманова выглядит старше своего избранника.
Светлана Игнатьева
18:26

Светлана Игнатьева

Российские эксперты рассказали, можно ли кипятить водопроводную воду

Российские эксперты рассказали, можно ли кипятить водопроводную воду

Если в воду добавлен хлор, в ней могут образовываются токсины, подавляющие человеческий иммунитет.
Светлана Игнатьева
18:08

Светлана Игнатьева

Ольгу Бузову назвали иконой стиля

Ольгу Бузову назвали иконой стиля

37-летняя артистка предстала на красной дорожке премии Fashion New Year Awards-2023 в полупрозрачном сияющем кейпе.
Светлана Игнатьева
15:55

Светлана Игнатьева

Сергей Никоненко возмущен фактом награждения Кристины Орбакайте

Сергей Никоненко возмущен фактом награждения Кристины Орбакайте

Актер и режиссер считает, что премии и другие награды должны получать артисты, которые живут в России и не предают ее.
Светлана Игнатьева
15:43

Светлана Игнатьева

Режиссер нашумевшего фильма «Барби» Грета Гервиг вышла замуж

Режиссер нашумевшего фильма «Барби» Грета Гервиг вышла замуж

Ее избранником стал коллега, режиссер и сценарист Ной Баумбаха. Звездная пара вместе с 2011-го года.
Светлана Игнатьева
15:33

Светлана Игнатьева

Правила питания в Италии жителям России кажутся очень странными

Правила питания в Италии жителям России кажутся очень странными

Здесь нельзя смешивать блюда, пить капучино после полудня и нужно соблюдать режим питания.
article_image 23:31

Жительница Москвы залезла на окно 19 этажа и избила спасателей

На помощь новоиспечённой акробатке прибыли сотрудники МЧС, однако женщина совсем не обрадовалась подоспевшей помощи.

article_image 23:25

Американка вывела дочь из пятилетней комы, рассказав ей анекдот

Это тот редкий случай, когда фраза "смех продлевает жизнь" нашла своё подтверждение на практике.

article_image 23:18

Борная кислота - лучшее средство для избавления от муравьев на дачном участке

Если не бороться с муравьями, то вскоре сад и огород подвергнутся нашествию тли.