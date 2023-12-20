Ольгу Бузову назвали иконой стиля

Телеканал Fashion TV признал телеведущую и поп-певицу Ольгу Бузову иконой стиля. Соответствующая информация появилась на странице звезды в Instagram, сообщает Лента.ру.
37-летняя артистка предстала на красной дорожке премии Fashion New Year Awards-2023 в полупрозрачном сияющем кейпе. К нему она надела перчатки выше локтя и длинные серьги.
На видео видно, что Бузова держит две статуэтки в виде огромных бриллиантов. Телезвезда уточнила, что она выиграла в номинациях «икона стиля» и «фэшн-телеведущая».
Фиксация, стабильность и постоянство, — заявила она.
Год назад Ольга Бузова назвала себя законодательницей модного тренда. Она заявила, что перчатки стали модным аксессуаром благодаря ей.
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