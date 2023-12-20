Российские эксперты рассказали, можно ли кипятить водопроводную воду

18:26 2023-12-20
Российские эксперты рассказали, можно ли кипятить водопроводную воду

Если в воду добавлен хлор, в ней могут образовываются токсины, подавляющие человеческий иммунитет.

Роспотребнадзор сообщает, что 16,7 процента проб питьевой воды в РФ не соответствуют нормативам по санитарно-химическим показателям.

Ещё 4,6 процента не вписываются в нормы по микробиологическим и паразитологическим показателям, сообщает Рамблер.

Хлор, как известно, уничтожает бактерии, но при этом наносит и вред человеку. Он сушит кожу, опасен для аллергиков и астматиков.

Специалисты «Росконтроля» отмечают: при реакции хлора с органическими веществами появляются тригалометаны – это канцерогены, повышающие риск раковых клеток.

А при кипячении в хлорированной воде образовываются диоксины – токсины, подавляющие человеческий иммунитет. Это вызывает заболевание печени и почек. Если потреблять такую воду постоянно, недуги дадут о себе знать.

Некоторые эксперты рекомендуют использовать бутилированную воду. Еще вариант - отстаивать воду из-под крана сутки, а потом отфильтровать. 

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