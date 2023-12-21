Телеведущие Андрей Малахов и Дмитрий Борисов решили помириться и зарыть топор войны

51-летний Малахов и 38-летний Борисов на ковровой дорожке улыбались и позировали вместе. Как сообщает КП, спустя 6 лет после рассорившего их рабочего инцидента коллеги все-таки сумели наладить отношения.

Он произошел в 2017-м году. Андрей Малахов, который тогда вел шоу «Пусть говорят», перешел с «Первого канала» на «Россию 1». По словам телеведущего, он сам предложил на свое место кандидатуру Борисова.

Малахов был уверен, что у Дмитрия все получится. А позже узнал, что передачи «Пусть говорят» с участием Борисова уже записываются. И это при том, что Малахов в то время еще даже не ушел…

Андрей напрямую тогда спросил у молодого коллеги: правда ли, что съемки уже идут?

Он мне написал: «Да, в этом мире все как крыло бабочки». Так завуалированно. Я понял, что это глупость какая-то, - вспоминал Андрей Малахов в одном из интервью.

В результате некогда дружившие ведущие перестали не только общаться, но также ходить в один фитнес-клуб. Но спустя годы решили забыть свои старые обиды и недопонимания.