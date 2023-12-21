Диетолог Лушникова назвала идеальную норму воды на день

Человек ежедневно должен выпивать 1,5–2 литра чистой воды без газа, сообщает NEWS.ru со ссылкой на диетолога Ольгу Лушникову.

Эксперт заметила, что для большей пользы желательно, чтобы вода была теплой с добавлением лимона. Ее можно заменить настоями трав - ромашки, мяты, липы и других:

Восстановите водный режим, пейте чистую воду без газа — полтора-два литра воды в день. Можно употреблять теплую воду с лимоном, а также отвары и настои трав - ромашки, мяты, липы.

Доктор при этом уточнила, что такие меры помогут улучшить процессы детоксикации организма.