Мужчина в Турции сбросил любимую со скалы потому, что та отказалась выйти за него замуж

Мужчина в Турции сбросил возлюбленную со скалы из-за того, что девушка отказалась выйти замуж за него. Трагедия случилась еще в июле, но мужчина тогда рассказал полиции, будто избранница упала случайно, сообщает Рамблер.

По его словам, он устроил для любимой романтическое свидание на мысе, сделал ей предложение и девушка ответила согласием. Но, когда жених отошел к машине, чтобы достать вино, девушка вдруг сорвалась вниз. Ограждения на скале не было, и мужчина предположил, что невеста могла поскользнуться.

Однако родные девушки были уверены, что со скалы ее столкнул жених. Они уверены, что погибшая не хотела принимать предложение и планировала расстаться с молодым человеком из-за частых размолвок. Мужчина, кроме того, был разведен, и первая жена не раз звонила девушке с угрозами.

Кольцо, якобы врученное невесте, обнаружили в кармане у мужчины. Также на мысу были найдены разбитые очки погибшей, что может говорить о борьбе. Мужчину в итоге обвинили в умышленном убийстве, до суда он будет находиться под стражей.