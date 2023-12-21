Россиянин решил вживить себе чип, чтобы больше не терять ключи

Житель Архангельска Аурум Кеттунен сам вживил себе в руку чип. На такой шаг мужчина решился для того, чтобы пользоваться чипом как электронным ключом, сообщает АиФ.
Я постоянно теряю пропуски и ключи.
Но больше меня это не беспокоит. Я теперь и есть ключ, – пояснил россиянин.
По словам Кеттуне, процедура вживления была безболезненной и длилась не больше пяти минут. Аурум уверен, что лет через пять эта процедура будет нормой.
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