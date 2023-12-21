Создатели «Чебурашки» сообщили, когда выйдет продолжение

Создатели блокбастера «Чебурашка» рассказали, когда выйдет продолжение. Появления полнометражного фильма надо ждать через два года. Как сообщает Fedpress.ru, на премьере фильма «Холоп» был показан десятиминутный промо-ролик о героях "Чебурашки".

Впервые на российском рынке – кросс-промо о "Чебурашке".

Десять минут, которые вы увидите первыми, - заявил продюсер фильма Эдуард Илоян.

В финале короткого промофильма появилась также информация о премьере сиквела. Как стало известно, ее планируют на 31-го декабря 2025-го года.

Первый фильм режиссера Дмитрия Дьяченко вышел в прокат 1-го января 2023-го года и сделал самые большие сборы за всю историю российского кинопроката – свыше семи миллиардов рублей.