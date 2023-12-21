В поезде Тюмень-Адлер заболела группа детей, одна девочка умерла

Как сообщает СтарХит, в поезде Тюмень-Адлер заболели дети. 12-летняя девочка, у которой тоже были признаки острого респираторного заболевания, умерла. Врачи делали все возможное для спасения ребенка, но их усилия оказались тщетными.

Поезд «Тюмень-Адлер» следует через Саратовскую область. На нем организованной группой в сопровождении взрослых едут 125 отдыхавших в лагере детей. Вечером 20-го декабря поступила информация об обращении за медицинской помощью ребенка с повышением температуры. Сопровождавшие отдыхающих медики и прибывшая бригада скорой на месте провели необходимые мероприятия, - передает издание слова губернатора Саратовской области Романа Бусаргина.

По словам чиновника, Роспотребнадзор на месте развернул мобильную лабораторию. Детей осмотрели медики. Их централизованно доставляют автобусами в инфекционную больницу Саратовской области.

Учреждение полностью готово к приему школьников, ситуация находится под особым контролем Роспотребнадзора.

В инциденте также разбирается Следственный комитет. Дети, которые хорошо себя чувствуют, продолжают путь домой.