Легендарные импортные сигареты были невероятно популярны в СССР, где их называли «Стервой»

Болгарские сигареты «Стюардесса» (в первых образцах с одной буквой «с») стали настоящей легендой.
Они были доступны, имели оригинальный дизайн и узнаваемый вкус, сообщает Sport24.ru. В народе их называли «Стервой».
«Стюардесса» стоила в пределах 30-50 копеек, сигареты имели размер King size и состояли из смеси Вирджинии из Бразилии, Индии и Болгарии, а также - болгарского Берли. Их относили к 4-му классу сигарет.
В советскую эпоху такие сигареты упаковывались в мягкую пачку. Несмотря на простоту, они завоевывали сердца миллионов советских курильщиков.
Сегодня тоже можно найти в магазинах «Стерву», но производитель изменился. И отзывы обновленного варианта не радуют.
Возможно, для многих "Стюардесса" останется символом, который ушел в прошлое вместе с целой эпохой.