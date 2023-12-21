Легендарные импортные сигареты были невероятно популярны в СССР, где их называли «Стервой»

В советскую эпоху такие сигареты упаковывались в мягкую пачку. Несмотря на простоту, они завоевывали сердца миллионов советских курильщиков.

Сегодня тоже можно найти в магазинах «Стерву», но производитель изменился. И отзывы обновленного варианта не радуют.

Возможно, для многих "Стюардесса" останется символом, который ушел в прошлое вместе с целой эпохой.