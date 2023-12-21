Российский блогер Саша Теслонд рассказал, во что обходится месяц жизни во Франции

Популярный блогер Саша Теслонд (Александр Попов) пожил в Париже и раскрыл стоимость месяца проживания во Франции и рассказал об этом в интервью проекту «Пушка», сообщает Рамблер.
По словам Теслонда, он регулярно тратил во Франции деньги на походы в рестораны и концерты. Он также снимал дорогое жилье.
Этот уровень чуть выше среднего в Париже и стоит 600-700 тысяч российских рублей в месяц, - рассказал блогер.
По его словам, он оплатил учебу во французском университете и отдал за это около 700 тысяч рублей.
В Париж Теслонд переехал в 2022 году. После года жизни во Франции блогер понял, что ему трудно жить за границей и недавно заявил о возвращении в Москву.
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