Психолог Михаил Лабковский подал иск к Wildberries на 3 миллиона российских рублей

Российский психолог Михаил Лабковский обратился в суд в связи с незаконной продажей его книг на маркетплейсе Wildberries, сообщает Газета.ру.

Автор бестселлера «Хочу и буду» подал иск и против индивидуального предпринимателя Хизри Алейдарова, реализующего книги писателя на маркетплейсе. Лабковский потребовал с него почти 3 млн рублей.

Telegram-канал Shot уточняет: исключительные права на продажу серии «Хочу и буду» специалиста принадлежат издательству «Эксмо».

Недавно издательская компания тоже обращалась в суд. Поводом для этого стала незаконная продажа книг Алейдаровым, тогда «Эксмо» отсудило у предпринимателя 2,85 миллиона рублей.