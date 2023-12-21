ВОЗ заявил, что на севере сектора Газы больные умирают от голода и жажды

Израильские военные публикуют новую информацию о туннельной системе ХАМАС. Премьер-министр Нетаньяху хочет окончательно разгромить исламистов и ставит боевиков перед выбором: «сдаться или умереть», сообщает Yahoo.com. Как конфликт отражается на жизни палестинцев?

Нет медпомощи и воды

По данным Всемирной организации здравоохранения, в северной части сектора Газа больше не осталось действующих больниц. Координатор ВОЗ по оказанию помощи Шон Кейси заявил в четверг, что пациенты умирают не только из-за отсутствия медицинской помощи.

Они голодают и умирают от жажды, - сообщил он в видеообращении из Рафаха. Я глубоко обеспокоен токсичным сочетанием болезней, голода и отсутствия гигиены и санитарии, с которыми сталкиваются люди в Газе прямо сейчас. Голод ослабляет защитные силы организма и открывает двери для болезней.

Кейси и его команда недавно посетили две из этих больниц в северном городе Газа. По его словам, некоторые пациенты с военными травмами уже несколько дней или даже недель ждут операции.

ВОЗ вновь призвала к прекращению огня для обеспечения медицинских учреждений предметами первой необходимости, а также к немедленному перемещению пациентов в Египет.

В свою очередь, израильская сторона утверждает, что исламистское движение ХАМАС использует медицинские учреждения в качестве тайников для хранения оружия, боевиков и израильских заложников.

Немецкая семья убита в Газе?

Прокуратура Дортмунда начала расследование обстоятельств смерти, чтобы получить информацию по делу немецкой семьи, предположительно, погибшей во время войны в Газе.

Согласно неподтвержденным сообщениям, семья из шести человек, проживавшая в Дортмунде, погибла в секторе Газа в конце октября, пишет издание со ссылкой на представителя прокуратуры.

Сообщается, что ракета попала в дом, где находилась супружеская пара со своими четырьмя детьми. Прокуратура проводит проверку, чтобы выяснить детали этой истории.