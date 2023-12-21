ВОЗ заявил, что на севере сектора Газы больные умирают от голода и жажды

Израильские военные публикуют новую информацию о туннельной системе ХАМАС. Премьер-министр Нетаньяху хочет окончательно разгромить исламистов и ставит боевиков перед выбором: «сдаться или умереть», сообщает Yahoo.com. Как конфликт отражается на жизни палестинцев?
Нет медпомощи и воды
По данным Всемирной организации здравоохранения, в северной части сектора Газа больше не осталось действующих больниц. Координатор ВОЗ по оказанию помощи Шон Кейси заявил в четверг, что пациенты умирают не только из-за отсутствия медицинской помощи.
Они голодают и умирают от жажды, - сообщил он в видеообращении из Рафаха.
Я глубоко обеспокоен токсичным сочетанием болезней, голода и отсутствия гигиены и санитарии, с которыми сталкиваются люди в Газе прямо сейчас.
Голод ослабляет защитные силы организма и открывает двери для болезней.
Кейси и его команда недавно посетили две из этих больниц в северном городе Газа. По его словам, некоторые пациенты с военными травмами уже несколько дней или даже недель ждут операции.
ВОЗ вновь призвала к прекращению огня для обеспечения медицинских учреждений предметами первой необходимости, а также к немедленному перемещению пациентов в Египет.
В свою очередь, израильская сторона утверждает, что исламистское движение ХАМАС использует медицинские учреждения в качестве тайников для хранения оружия, боевиков и израильских заложников.
Немецкая семья убита в Газе?
Прокуратура Дортмунда начала расследование обстоятельств смерти, чтобы получить информацию по делу немецкой семьи, предположительно, погибшей во время войны в Газе.
Согласно неподтвержденным сообщениям, семья из шести человек, проживавшая в Дортмунде, погибла в секторе Газа в конце октября, пишет издание со ссылкой на представителя прокуратуры.
Сообщается, что ракета попала в дом, где находилась супружеская пара со своими четырьмя детьми. Прокуратура проводит проверку, чтобы выяснить детали этой истории.
Помощь пойдет по морю
Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон настаивает на увеличении поставок гуманитарной помощи морским транспортом в Газу.
На встрече с главой МИДа Египта Сами Шукри он заявил, что британские корабли смогут доставлять гуманитарную помощь в Газу с Кипра.
Кэмерон подчеркнул, что все, что гуманитарная помощь для жителей Газы "является абсолютным приоритетом».