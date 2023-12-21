ВОЗ заявил, что на севере сектора Газы больные умирают от голода и жажды

18:35 2023-12-21
ВОЗ заявил, что на севере сектора Газы больные умирают от голода и жажды

По данным организации, в северной части сектора Газа больше не осталось действующих больниц.

Израильские военные публикуют новую информацию о туннельной системе ХАМАС. Премьер-министр Нетаньяху хочет окончательно разгромить исламистов и ставит боевиков перед выбором: «сдаться или умереть», сообщает Yahoo.com. Как конфликт отражается на жизни палестинцев?

Нет медпомощи и воды

По данным Всемирной организации здравоохранения, в северной части сектора Газа больше не осталось действующих больниц. Координатор ВОЗ по оказанию помощи Шон Кейси заявил в четверг, что пациенты умирают не только из-за отсутствия медицинской помощи.

Они голодают и умирают от жажды, - сообщил он в видеообращении из Рафаха.

Я глубоко обеспокоен токсичным сочетанием болезней, голода и отсутствия гигиены и санитарии, с которыми сталкиваются люди в Газе прямо сейчас.

Голод ослабляет защитные силы организма и открывает двери для болезней.

Кейси и его команда недавно посетили две из этих больниц в северном городе Газа. По его словам, некоторые пациенты с военными травмами уже несколько дней или даже недель ждут операции. 

ВОЗ вновь призвала к прекращению огня для обеспечения медицинских учреждений предметами первой необходимости, а также к немедленному перемещению пациентов в Египет.

В свою очередь, израильская сторона утверждает, что исламистское движение ХАМАС использует медицинские учреждения в качестве тайников для хранения оружия, боевиков и израильских заложников.

Немецкая семья убита в Газе?

Прокуратура Дортмунда начала расследование обстоятельств смерти, чтобы получить информацию по делу немецкой семьи, предположительно, погибшей во время войны в Газе.

Согласно неподтвержденным сообщениям, семья из шести человек, проживавшая в Дортмунде, погибла в секторе Газа в конце октября, пишет издание со ссылкой на представителя прокуратуры.

Сообщается, что ракета попала в дом, где находилась супружеская пара со своими четырьмя детьми. Прокуратура проводит проверку, чтобы выяснить детали этой истории.

Изображение статьи

Помощь пойдет по морю

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон настаивает на увеличении поставок гуманитарной помощи морским транспортом в Газу.

На встрече с главой МИДа Египта Сами Шукри он заявил, что британские корабли смогут доставлять гуманитарную помощь в Газу с Кипра.

Кэмерон подчеркнул, что все, что гуманитарная помощь для жителей Газы "является абсолютным приоритетом».

Светлана Игнатьева
18:53

Светлана Игнатьева

Жительнице Австралии дали срок за то, что она сбросила собаку с крыши двухэтажного дома

Жительнице Австралии дали срок за то, что она сбросила собаку с крыши двухэтажного дома

Животное пострадало, но выжило. Тогда агрессивная хозяйка захотела умертвить питомца.
Евгений Прокофьев
14:27

Евгений Прокофьев

55-летний грузовик ЗИЛ-131, выпущенный в СССР в 1967 году, отреставрировали в Индии

55-летний грузовик ЗИЛ-131, выпущенный в СССР в 1967 году, отреставрировали в Индии

В салоне множество надписей на русском языке, и только подпись «запуск двигателя» переведена на английский. Хозяин уже совершил несколько поездок на советском грузовике.
Светлана Игнатьева
11:42

Светлана Игнатьева

Психолог Михаил Лабковский подал иск к Wildberries на 3 миллиона российских рублей

Психолог Михаил Лабковский подал иск к Wildberries на 3 миллиона российских рублей

Специалист хочет привлечь к ответственности маркетплейс и предпринимателя Хизри Алейдарова за незаконную продажу его книги.
Светлана Игнатьева
11:32

Светлана Игнатьева

Российский блогер Саша Теслонд рассказал, во что обходится месяц жизни во Франции

Российский блогер Саша Теслонд рассказал, во что обходится месяц жизни во Франции

По его словам, он поддерживал уровень чуть выше среднего в Париже и тратил на свои нужды 600-700 тысяч российских рублей за тридцать дней.
Светлана Игнатьева
11:23

Светлана Игнатьева

Легендарные импортные сигареты были невероятно популярны в СССР, где их называли «Стервой»

Легендарные импортные сигареты были невероятно популярны в СССР, где их называли «Стервой»

«Стюардесса» стоила в пределах 30-50 копеек и даже засветилась в некоторых советских кинофильмах.
Светлана Игнатьева
10:17

Светлана Игнатьева

В поезде Тюмень-Адлер заболела группа детей, одна девочка умерла

В поезде Тюмень-Адлер заболела группа детей, одна девочка умерла

Тридцать ехавших из лагеря школьников пожаловались на высокую температуру, все они госпитализированы.
article_image 18:46

Подкормка для помидоров в период цветения для получения достойного урожая

Цветение - стадия роста помидоров, когда им особенно нужна поддержка дачника. Если грамотно организовать работу по уходу за овощами в данный период, то урожаем они не обидят.

article_image 18:28

Выращивание лаврового листа в холодном климате: невозможное возможно

Лавр - растение родом из Средиземноморья, где теплый климат и недостатка солнечного света не наблюдается. Как же вырастить культуру в наших широтах?

article_image 18:10

Ким Кардашьян позволила себе нецензурный жест, увидев наблюдавших за ней папарацци

Звезда реалити-шоу Ким Кардашьян показала притаившимся фотографам, когда она выходила из косметологической клиники, средний палец.