Жительнице Австралии дали срок за то, что она сбросила собаку с крыши двухэтажного дома

18:53 2023-12-21
Жительнице Австралии дали срок за то, что она сбросила собаку с крыши двухэтажного дома

Животное пострадало, но выжило. Тогда агрессивная хозяйка захотела умертвить питомца.

Австралийка Эми Леа Джадж сбросила свою собаку с крыши двухэтажной автостоянки. Неравнодушные граждане засняли это на видео, и женщину задержали и заключили в тюрьму за бездушное и жестокое преступление, сообщает Yahoo.com.

10-летнюю Принцессу, которая представляет собой помесь мальтийца и ши-тцу, нашли на земле возле торгового центра Westfield в городе Перте в Западной Австралии.

Представители общественности предположили, что животное сбила машина.

Собаку срочно доставили к ближайшему ветеринару, который прочитал микрочип питомца и позвонил хозяйке - Эми Леа Джадж и ее бойфренду Скотту Фросту.

Когда пара прибыла в клинику, чтобы обсудить травмы собаки и расходы на лечение, решили не тратиться и подвергнуть собаку эвтаназии.

Но позже в руки полиции попала запись, где видно, что 26-летняя девушка сбросила собаку с высоты высотой в два этажа. Она призналась, что наблюдала, как животное падало и рассчитывала, что удар будет смертельным. Но Принцесса выжила, и ее "нужно было усыпить’.

Суд заключил агрессивную хозяйку на 10 месяцев за преступление, которое прокуроры назвали “вопиющим, бессердечным и жестоким”. Ей также запретили заводить домашних животных в течение 10 лет.

Ее бойфренда Фроста, который был свидетелем и пассивным участником преступления, оштрафован за непринятие разумных мер для защиты животного от вреда. Ему также запрещено владеть животным - в течение трех лет.

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