Израильские силы не смогли поймать лидера ХАМАС в туннелях Газы

07:40 2023-12-22
Израильские силы не смогли поймать лидера ХАМАС в туннелях Газы

Тем временем гуманитарная ситуация в секторе Газа достигает критической точки. ООН предупредило, что службы водоснабжения и санитарии на грани срыва.

Израильские войска заявляли, что были близки к захвату базирующегося в Газе лидера ХАМАС Яхья Синвара в сети подземных туннелей анклава, сообщает Yahoo.com.

Как уточняет издание, силы ЦАХАЛ в настоящее время поиски ведут в южном городе Хан-Юнис. Ранее в этом месяце войска ЦАХАЛА окружили его дом в Хан-Юнисе, где, как они полагали, Яхья скрывался под землей.

На юге и востоке Хан-Юниса идут тяжелые бои, сообщается о жертвах в районе к западу от него. На севере Газы органы здравоохранения заявили, что по меньшей мере 46 человек были убиты и 110 ранены.

Израиль предпринимает усилия по освобождению заложников, захваченных ХАМАСОМ и похищенных в Газе во время нападения 7 октября. По некоторым данным, пишет Yahoo.com, ХАМАСУ предлагали прекращение огня на одну неделю в обмен на 40 заложников.

Гази Хамад, высокопоставленный представитель ХАМАС, заявил “Аль-Джазире”, что они заинтересованы только в длительном перемирии, в противном случае Израиль вернет заложников и "начнет новый раунд массовых убийств нашего народа".

Политический лидер ХАМАСА Исмаил Хания, в свою очередь, прибыл в Каир для переговоров с египетскими официальными лицами, которые выступали посредниками в прекращении огня с Израилем.

Тем временем гуманитарная ситуация в секторе Газа достигает критической точки. Агентство ООН по делам детей предупредило, что службы водоснабжения и санитарии Газы находятся на грани срыва.

Доступ к достаточному количеству чистой воды - это вопрос жизни и смерти.

А у детей в Газе едва ли есть что выпить, - заявила исполнительный директор Юнисеф Кэтрин Рассел. 

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