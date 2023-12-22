Певец Александр Новиков жестко раскритиковал коллегу Дмитрия Маликова

08:17 2023-12-22
Певец Александр Новиков жестко раскритиковал коллегу Дмитрия Маликова

Музыкант заявил, что рекламный слоган стал для Маликова главным хитом за последние годы.

Певец Дмитрий Маликов регулярно дает концерты, снимает клипы и выпускает новые песни. Но по-настоящему громких хитов у звезды давно не было, сообщает СтарХит.

Артист зарабатывает не только на музыке, он также снимается в рекламе. В 2020-и году он практически стал лицом маркетплейса Ozon. 

Его коллега, певец Александр Новиков считает такой шаг ошибочным. Он заявил, что лучше бы Маликову сосредоточиться на творческой деятельности.

Сможете вспомнить хотя бы одну новую песню Маликова? И я не вспомню.

За много лет „Руки-загребуки“ его наиболее удачный хит, - рассказал Новиков в интервью главному редактору «Аргументов недели» Андрею Угланову.

По словам Новикова, Маликов стал реже появляться на ТВ в качестве певца, потому что для этого нужны хорошие песни. Реклама позволяет ему неплохо зарабатывать и оставаться на виду у зрителей.

Многие звезды превратились в массовиков-затейников и аниматоров.

Порой исполняемые ими рекламные тексты нередко несут больше смысла, нежели песни, которые они поют, - считает музыкант.

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