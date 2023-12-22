В Петербурге соседи затопили квартиру Урганта

Квартиру актера Андрея Урганта в Санкт-Петербурге затопили соседи по дому, сообщает МК.

ЧП произошло из-за соседей сверху. Корреспондент газеты «Известия» встретился с пострадавшим.

Ургант предположил, что причина затопления могла быть вызвана в результате пробивания крыши из-за интенсивного сброса льда.

Я полагаю, раз так интенсивно сбрасывали лед, то могли при этом пробить крышу в очередной раз, - сказал Ургант.