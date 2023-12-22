Звезда сериала «СашаТаня» актер Егор Найдович умер от рака

Минский актер Егор Найдович, который снимался в популярных российских сериалах «СашаТаня» и «Трудные подростки», скончался от рака в Москве, сообщает КП. Ему было 40 лет.

Последний пост в социальной сети он написал в начале декабря 2023-го года. Артист приглашал своих фанатов на спектакль «Фантазии Фарятьева», где исполнял роль офицера.

Егор Найдович родился в Эстонии, а детские годы провел в Минске. Как актер дебютировал в 2005-м году в белорусском фильме «Три талера».

В 2008-м сыграл в кинокартине «Господа офицеры: спасти императора», в 2016-м - сыграл в эпизоде сериала «Мухтар. Новый след». С 2020-го стал сниматься в сериалах «СашаТаня» и «Трудные подростки». В 2022-м году вышел фильм «Восход» с его участием.

Найдович также играл в театре «Вертикаль».