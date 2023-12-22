В США ошибочно осужденный мужчина провел 48 лет за решеткой

09:03 2023-12-22
В США ошибочно осужденный мужчина провел 48 лет за решеткой

Глинна Симмонса задержали в штате Оклахома в 1976-м году, когда ему было 22 года. Его осудили за чужое преступление.

Суд в США признал невиновным 71-летнего Глинна Симмонса, сообщает Рамблер. При этом в тюрьме он успел провести 48 лет. Как так получилось?

Мужчину задержали в штате Оклахома в 1976-м году, когда ему было 22 года. Его осудили за чужое преступление. На винный магазин в городке Эдмонд тогда было совершено вооруженное нападение, одна из продавщиц погибла.

Многочисленные свидетели могли подтвердить, что видели его в день преступления в другом городе, но присяжные не захотели их слушать.

Глинн провел самый длительный срок в Америке, будучи невинно осужденным.

Пересмотра дела ему удалось добиться только в апреле 2023 года. Прокурор округа Оклахома Вики Бехенна признала, что суд над мужчиной был проведен с нарушениями.

В итоге суд полностью реабилитировал Симмонса в связи с отсутствием доказательств его вины. После освобождения у Симмонса обнаружили рак, он живет на пожертвования незнакомцев

После реабилитации бывший заключенный может рассчитывать на компенсацию от штата Оклахома в размере 175 тысяч долларов. У него также есть право подать иск против городских властей Оклахома-Сити и правоохранителей.

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