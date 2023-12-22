Валерия Меладзе хотят лишить в России авторских отчислений

Певец Валерий Меладзе может лишиться авторских выплат за прослушивание своих композиций в России, сообщает Рамблер со ссылкой на Telegram-канал Mash.
Издание уточняет, что такое предложение внес глава движения «Ветераны России» Ильдар Резяпов.
Меладзе осудил СВО на Украине, но при этом продолжил зарабатывать в России. В начале 2023-го года певец попал в скандал, когда на корпоративе в Дубае вслух продолжил лозунг украинских националистов.
Музыкант на фоне скандала продал дом в Подмосковье за 350 миллионов российских рублей, а теперь пытается избавиться и от виллы в Крыму.
Общественник обратился в Госдуму и Совфед РФ с предложением забрать у певца авторские отчисления в пользу государства и направить их на поддержку участников спецоперации на Украине.
По мнению Резяпова, это будет возможно, если в отношении Валерия Меладзе возбудить уголовное дело за экстремизм и через суд конфисковать имущество, включая и авторские права.
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