Валерия Меладзе хотят лишить в России авторских отчислений

10:31 2023-12-22
Валерия Меладзе хотят лишить в России авторских отчислений

Такое предложение внес глава движения «Ветераны России» Ильдар Резяпов. Он считает, что эти средства нужно направить государству.

Певец Валерий Меладзе может лишиться авторских выплат за прослушивание своих композиций в России, сообщает Рамблер со ссылкой на Telegram-канал Mash.

Издание уточняет, что такое предложение внес глава движения «Ветераны России» Ильдар Резяпов.

Меладзе осудил СВО на Украине, но при этом продолжил зарабатывать в России. В начале 2023-го года певец попал в скандал, когда на корпоративе в Дубае вслух продолжил лозунг украинских националистов.

Музыкант на фоне скандала продал дом в Подмосковье за 350 миллионов российских рублей, а теперь пытается избавиться и от виллы в Крыму.

Общественник обратился в Госдуму и Совфед РФ с предложением забрать у певца авторские отчисления в пользу государства и направить их на поддержку участников спецоперации на Украине.

По мнению Резяпова, это будет возможно, если в отношении Валерия Меладзе возбудить уголовное дело за экстремизм и через суд конфисковать имущество, включая и авторские права.

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