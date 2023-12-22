Валерия Меладзе хотят лишить в России авторских отчислений

Певец Валерий Меладзе может лишиться авторских выплат за прослушивание своих композиций в России, сообщает Рамблер со ссылкой на Telegram-канал Mash.

Издание уточняет, что такое предложение внес глава движения «Ветераны России» Ильдар Резяпов.

Меладзе осудил СВО на Украине, но при этом продолжил зарабатывать в России. В начале 2023-го года певец попал в скандал, когда на корпоративе в Дубае вслух продолжил лозунг украинских националистов.

Музыкант на фоне скандала продал дом в Подмосковье за 350 миллионов российских рублей, а теперь пытается избавиться и от виллы в Крыму.

Общественник обратился в Госдуму и Совфед РФ с предложением забрать у певца авторские отчисления в пользу государства и направить их на поддержку участников спецоперации на Украине.

По мнению Резяпова, это будет возможно, если в отношении Валерия Меладзе возбудить уголовное дело за экстремизм и через суд конфисковать имущество, включая и авторские права.