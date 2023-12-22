Лолита намерена покинуть Россию

Лолита Милявская заявила, что в январе покинет Россию, сообщает Рrozvezd.info.

Певица заявила, что она поедет в Болгарию, чтобы навестить семью и отдохнуть.

По словам звезды, ей нужно буквально 10 дней спа-процедур, после которых она чувствует себя в полном порядке.

Но в новогодье она будет много работать: концерты и съемки у Милявской запланированы почти на каждый день.

Лолита при этом призналась, что у нее из-за концертов даже устал голос. Поэтому она от записи новых песен отказалась.